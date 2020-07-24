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Kaymakam Alkan Osmancık’a veda etti

ÇORUM HABERLERİ  | 24.07.2020 18:09 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık kaymakamı iken resmi gazetede yayınlanan kaymakamlar kararnamesi ile Kütahya’nın Gediz ilçesine atanan Hakan Alkan, plaket verilerek uğurlandı.2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Osmancık’a kaymakam olarak görevlendirilen Hakan Alkan, kurum amirleri ve personelince yeni atandığı Gediz kaymakamlığına plaket verilerek uğurlandı.Adıyaman Vali Yardımcısı iken Osmancık kaymakamlığına atanan Ayhan Akpay’ın 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü göreve başlaması beklenirken, bu süre zarfında ilçeye Çorum Vali Yardımcılarının vekalet edeceği öğrenildi.

Kaymakam Alkan Osmancık’a veda etti

Çorum’un Osmancık kaymakamı iken resmi gazetede yayınlanan kaymakamlar kararnamesi ile Kütahya’nın Gediz ilçesine atanan Hakan Alkan, plaket verilerek uğurlandı.
2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Osmancık’a kaymakam olarak görevlendirilen Hakan Alkan, kurum amirleri ve personelince yeni atandığı Gediz kaymakamlığına plaket verilerek uğurlandı.
Adıyaman Vali Yardımcısı iken Osmancık kaymakamlığına atanan Ayhan Akpay’ın 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü göreve başlaması beklenirken, bu süre zarfında ilçeye Çorum Vali Yardımcılarının vekalet edeceği öğrenildi.

Kaymakam Alkan Osmancık’a veda etti

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Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
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Mecitozu
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