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Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

ÇORUM HABERLERİ  | 13.02.2020 19:10 | Son Güncelleme

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Güney Mahallesi’nde oturan bedensel engelli Rıza Güler ve Şenyurt Mahallesi’nde oturan bedensel engelli Tuğfan Çıplak’ı evlerinde ziyaret etti.Engelli vatandaşlar ve aileleri ile sohbet eden onların talep ve şikayetlerini dinleyen Kaymakam Alkan’a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seval Arslan ve Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer’de eşlik etti.

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Güney Mahallesi’nde oturan bedensel engelli Rıza Güler ve Şenyurt Mahallesi’nde oturan bedensel engelli Tuğfan Çıplak’ı evlerinde ziyaret etti.
Engelli vatandaşlar ve aileleri ile sohbet eden onların talep ve şikayetlerini dinleyen Kaymakam Alkan’a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seval Arslan ve Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer’de eşlik etti.

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

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