Kaymakam Altay, sürücülere ikramda bulundu

Devrek Kaymakamı Ümit Altay emniyet noktasına görev yapan polis ve kontrol noktasında sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulundu.

Devrek Kaymakamı Ümit Alta, emniyet noktasına görev yapan polis ve kontrol noktasında durdurulan sürücü ile yolculara kolonya ve şeker ikramında bulunarak bayramlarını tebrik etti. Uzunçay Mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde polislerin, sürücülerin ve araçlarda bulunan yolcuların bayramını tebrik eden Altay,Covit-19 nedeniyle de vatandaşlara maske, mesafe ile dezenfekatasyon konuları ile ilgili broşür takdiminde bulunarak hayırlı yolculuklar diledi.



