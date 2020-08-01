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Kaymakam Altay, sürücülere ikramda bulundu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.08.2020 17:07 | Son Güncelleme

Devrek Kaymakamı Ümit Altay emniyet noktasına görev yapan polis ve kontrol noktasında sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulundu.Devrek Kaymakamı Ümit Alta, emniyet noktasına görev yapan polis ve kontrol noktasında durdurulan sürücü ile yolculara kolonya ve şeker ikramında bulunarak bayramlarını tebrik etti.

Kaymakam Altay, sürücülere ikramda bulundu

Devrek Kaymakamı Ümit Altay emniyet noktasına görev yapan polis ve kontrol noktasında sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulundu.
Devrek Kaymakamı Ümit Alta, emniyet noktasına görev yapan polis ve kontrol noktasında durdurulan sürücü ile yolculara kolonya ve şeker ikramında bulunarak bayramlarını tebrik etti. Uzunçay Mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde polislerin, sürücülerin ve araçlarda bulunan yolcuların bayramını tebrik eden Altay,Covit-19 nedeniyle de vatandaşlara maske, mesafe ile dezenfekatasyon konuları ile ilgili broşür takdiminde bulunarak hayırlı yolculuklar diledi.

Kaymakam Altay, sürücülere ikramda bulundu

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Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
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