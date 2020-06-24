Kaymakam Altın, Akyurt’taki vaka sayısını açıkladı

Akyurt’ta korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaş bulunmadığını belirten Akyurt Kaymakamı Osman Altın, bugüne kadar 80 vaka tespit edildiğini söyledi.

Akyurt’ta faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında Ankara’nın çeşitli yerlerinde ikamet eden vatandaşların çalıştığını söyleyen Akyurt Kaymakamı Osman Altın, “İlçemizde 3 fabrika hakkında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak işlem yaptık, 14 gün süreyle karantina altına alınmasını sağladık. Sonrasında çok şükür hiçbir vaka görülmeden üretimlerine devam ettiler. Bir şekilde bu virüsü taşıyıcı olarak alan insanlar, farkına varmadan yan yana çalıştığı iş arkadaşlarına bulaştırabiliyor” dedi.

“Vefat eden hastamız yok”

Bugüne kadar Akyurt’ta 80 korona virüs vakası gözlendiğini ve hayatını kaybeden hasta bulunmadığını söyleyen Kaymakam Altın, Akyurt’un merkez ilçelere göre daha iyi durumda olduğunu kaydetti. Şu anda da yatan hasta bulunmadığını belirten Altın, “Sağlık ekiplerimiz sürekli filyasyon çalışması yapıyor, pozitif vaka tespit edildiğinde temas edebileceği kişilerin de durumları takip ediliyor ve 14 gün evlerinde kendilerini izole etmeleri isteniyor” şeklinde konuştu.