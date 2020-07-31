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Kaymakam Altıntaş’tan bayram ziyareti

BURSA HABERLERİ  | 31.07.2020 09:52 | Son Güncelleme

Vekaleten Karacabey Kaymakamlık görevini yürüten Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Kurban Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yoldan geçen sürücülerin bayramlarını kutladı.İlçe Kaymakamı Altıntaş, beraberinde Karacabey Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık, Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta ile birlikte, sürücülerin bayramını kutladı.Kurban Bayramı kapsamında Bandırma-Bursa yolu üzerindeki uygulama noktalarını ziyaret eden Kaymakamı Altıntaş, sürücülerin bayramını kutlayarak trafik kuralları hakkında uyarılarda bulundu.Özellikle sürücülerden hız sınırlarına uymalarını isteyen Kaymakam Ahmet Altıntaş, sürücülerden yanlarında sevdiklerini taşıdıklarını unutmamalarını, kendilerini bekleyen sevdiklerinin bulunduğunu hatırlatarak, mutlaka gidecekleri yere hız yapmadan sakin bir şekilde trafik kurallarına uyarak yollarına devam etmelerini istedi.

Vekaleten Karacabey Kaymakamlık görevini yürüten Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Kurban Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yoldan geçen sürücülerin bayramlarını kutladı.
İlçe Kaymakamı Altıntaş, beraberinde Karacabey Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık, Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta ile birlikte, sürücülerin bayramını kutladı.
Kurban Bayramı kapsamında Bandırma-Bursa yolu üzerindeki uygulama noktalarını ziyaret eden Kaymakamı Altıntaş, sürücülerin bayramını kutlayarak trafik kuralları hakkında uyarılarda bulundu.
Özellikle sürücülerden hız sınırlarına uymalarını isteyen Kaymakam Ahmet Altıntaş, sürücülerden yanlarında sevdiklerini taşıdıklarını unutmamalarını, kendilerini bekleyen sevdiklerinin bulunduğunu hatırlatarak, mutlaka gidecekleri yere hız yapmadan sakin bir şekilde trafik kurallarına uyarak yollarına devam etmelerini istedi.

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