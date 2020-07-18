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Kaymakam Arcaklıoğlu’ndan veda ziyaretleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.07.2020 10:24 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Kaymakamlık görevinden, Bayburt’un Aydıntepe ilçesine tayin olan, Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu veda ziyaretlerine Belediye Başkanı Arif Teke’yi ziyaret ederek başladı.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, Bayburt ili Aydıntepe ilçesine tayin olan, Altıntaş Kaymakamımız Sayın, Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediyemize veda ziyaretinde bulundular.

Kaymakam Arcaklıoğlu’ndan veda ziyaretleri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Kaymakamlık görevinden, Bayburt’un Aydıntepe ilçesine tayin olan, Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu veda ziyaretlerine Belediye Başkanı Arif Teke’yi ziyaret ederek başladı.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, Bayburt ili Aydıntepe ilçesine tayin olan, Altıntaş Kaymakamımız Sayın, Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediyemize veda ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar kendileri ile birçok hizmete yön verdik. Özellikle köy yolları, çiftçilerimizn dertleri, arazi yolları gibi önemli çalışmalarda hep gayret içerisinde oldular. Köylerimizdeki su depolarının yenilenmesi, köy odalarının tamiratı ve oda kültürünün yaşatılması ve en önemlisi bölgemizde hayvancılığın geliştirilmesi için yaptığı çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde başarılar temenni ediyorum’’ dedi.

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