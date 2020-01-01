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  4. Kaymakam Arslan, Pınarcık’ta incelemelerde bulundu

Kaymakam Arslan, Pınarcık’ta incelemelerde bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 01.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

Milas Kaymakamı Eren Arslan’ın haftalık mahalle gezileri programı kapsamında bu haftaki durağı Pınarcık Mahallesi oldu.

Milas Kaymakamı Eren Arslan’ın haftalık mahalle gezileri programı kapsamında bu haftaki durağı Pınarcık Mahallesi oldu. Arslan sorunları dinleyerek daire ve kurum amirlerinden bilgi alıp ivedilikle çözümünü istedi.
Milas Kaymakamı Eren Arslan tarafından her Cuma rutin hale gelen mahalle gezileri kapsamındaki bu hafta ziyaret edilen mahalle Pınarcık Mahallesi oldu. Daire amirleri ve kurum kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Pınarcık Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda Kaymakam Arslan, Pınarcık Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek çözümü için gerekli birimlere talimat verdi.
Mahalle Muhtarı Kemal Şimşek tarafından mahallenin genel durumu hakkında bilgi verilmesiyle başlayan toplantı mahalle sakinlerinin sorunlarını aktarması ile devam etti. Sorunları bir bir dinleyen Kaymakam Arslan, çözümü için ilgililerine talimat verirken konular hakkında da bilgi aldı.

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