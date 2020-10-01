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Kaymakam Arslan yaşlı vatandaşı evinde ziyaret etti

MUĞLA HABERLERİ  | 01.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

Milas Kaymakamı Eren Arslan Çamlıbelen Mahallesinde yalnız yaşayan Sami Sivri’yi (80 yaşında) evinde ziyaret etti.Ziyaret esnasında Kaymakam Arslan’a Stajyer Kaymakam Fatih Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kuran ve Çamlıbelen Mahalle Muhtarı Ramazan Özsivri eşlik etti.

Milas Kaymakamı Eren Arslan Çamlıbelen Mahallesinde yalnız yaşayan Sami Sivri’yi (80 yaşında) evinde ziyaret etti.
Ziyaret esnasında Kaymakam Arslan’a Stajyer Kaymakam Fatih Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kuran ve Çamlıbelen Mahalle Muhtarı Ramazan Özsivri eşlik etti. Sivri’nin taleplerini dinleyen Kaymakam Arslan vatandaşın talebi hakkında Sosyal Yardımlaşma Müdürü Cihan Kuran’dan ve mahalle muhtarından bilgi aldı. Sami Sivri’nin konteynır talebinin sonuca ulaştırılması için SYDV Müdürü Cihan Kuran’a talimat verdi.
Kaymakam Arslan bir süre vatandaş ile sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.

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