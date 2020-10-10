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Kaymakam Aslan Bahçıvan Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

VAN HABERLERİ  | 10.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.İlçenin merkez ve kırsal birçok yerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle makamını mahallelere taşıyan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kez de Bahçıvan Mahallesi’ni ziyaret etti.

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.
İlçenin merkez ve kırsal birçok yerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle makamını mahallelere taşıyan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kez de Bahçıvan Mahallesi’ni ziyaret etti. Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Aslan, vatandaşlardan gelen istek, talep ve önerileri dinledi, belediye tarafından yapılan hizmetlerle ilgili de bilgi verdi. Mahalle ziyaretlerinde birim müdürleri, VEDAŞ, VASKİ, AKSA yetkilileri ve muhtar Nurten Sağlam da hazır bulundu. Bahçıvan Mahallesi sakinleri, VASKİ ve VEDAŞ ile ilgili sorunların giderilmesini, gece bazı sitelerde yaşanan hırsızlık olaylarına karşın mahallede bekçi bulunmasını, cadde ve sokakların daha sık aralıklarla yıkanmasını ve çöp bırakma saatlerine uymayan kişilerin uyarılmasını talep etti. Vatandaşlar ayrıca bazı sokaklardaki alt yapı, drenaj ve kot farkı probleminin de çözülmesini istedi.

“Mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini dinliyoruz”
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gerçekleştirilen toplantılarda eksikliklerin, yapılan çalışmaların istişare edildiğin belirterek, “Mahalle buluşmalarımızda belediye çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi veriyor, hemşerilerimizin de istek ve önerilerini dinliyoruz. Belediye başkan yardımcılarımızın ve birim müdürlerimizin de yer aldığı toplantılarımıza devam edeceğiz. Sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yapan projelerle İpekyolu’nu yükselen bir değer haline getirmek adına çalışmalarımızı sürdürecek, bu çalışmalarımızı vatandaşımızdan aldığımız destekle daha yükseğe taşıyacağız” dedi.

“Muhtardan teşekkür”
Mahalle Muhtarı Nurten Sağlam da belediye hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, birçok sorunun çözüldüğünü söyledi. Muhtar Sağlam, Başkan Vekili Sinan Aslan’a yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

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