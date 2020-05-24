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Kaymakam Aslan, bayramda şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

VAN HABERLERİ  | 24.05.2020 17:57 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, beraberindekiler ile birlikte şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik edip çeşitli hediyeler verdi.İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses ile birlikte Ramazan Bayramı münasebetiyle şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, beraberindekiler ile birlikte şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik edip çeşitli hediyeler verdi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses ile birlikte Ramazan Bayramı münasebetiyle şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Pandemi şartlarından dolayı çok kısa süren ziyaretlerde, şehit aileleri ile bir süre görüşen kaymakam Aslan, şehitlerin ve gazilerin ailelerinin kıymetli birer emanet olduğunu belirterek, "Şehit ve gazi aileleri, sizler bizim başımızın tacısınız. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bayramda en çok ziyaret etmek istediğimiz ailelerin başında siz geliyorsunuz. Onun kıymetini ve değerini bilmek lazım. Onu hak edecek şekilde davranmak da çok önemli. Şehidimize buradan tekrar Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çocukları bizlere emanet. Onları en iyi şekilde yetiştirmek için üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açık” dedi.
Şehit ve gazi aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretleri için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkürlerini ilettiler.
Daha sonra Vefa Sosyal Destek Grubu’nu da ziyaret eden Aslan, Ramazan ayı boyunca yaptıkları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etti.

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