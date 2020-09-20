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Kaymakam Aslan, Botaniçi mahallesi esnafını ziyaret etti

VAN HABERLERİ  | 20.09.2020 14:55 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.İlçedeki vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Aslan, vaktinin büyük bir bölümünü de esnaf ziyaretine ayırıyor.

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
İlçedeki vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Aslan, vaktinin büyük bir bölümünü de esnaf ziyaretine ayırıyor. Daha önce Van’ın merkez caddelerinde esnafı ziyaret eden Aslan, bu kez Bostaniçi Mahallesi’ndeki esnafa misafir oldu. Civarda bulunan iş yerlerine tek tek giren Kaymakam Aslan, esnafın talep ve sorunlarını dinleyerek, bir süre sohbet etti. Esnaflar da yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirterek, teşekkür ettiler.

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