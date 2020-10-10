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Kaymakam Aslan ipek park alanında incelemelerde bulundu

VAN HABERLERİ  | 10.10.2020 17:48 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Şerefiye Mahallesi’nde yapımına başlanan parkta incelemelerde bulundu.İpekyolu Belediyesi’nin prestij projelerinden olan Şerefiye Mahallesi’nde bulunan 12 dönümlük alana inşa edilecek 7 bin metrekare yeşil alana sahip, içerisinde bir çok ilki barındıran İpek Park’ın yapımına başlandı.

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Şerefiye Mahallesi’nde yapımına başlanan parkta incelemelerde bulundu.
İpekyolu Belediyesi’nin prestij projelerinden olan Şerefiye Mahallesi’nde bulunan 12 dönümlük alana inşa edilecek 7 bin metrekare yeşil alana sahip, içerisinde bir çok ilki barındıran İpek Park’ın yapımına başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgili müdürlerden çalışmaların geldiği son durum ile ilgili bilgi aldı.

“Park alanında zemin iyileştirme çalışmaları başladı”
Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Aslan, “İçerisinde birçok ilki barındıran İpek Park ile ilgili çalışmalara başlandı. Çevre Koruma Kontrol, Fen İşleri ve Park ve Bahçe Müdürlüğümüz tarafından park alanında zemin iyileştirme ve diğer çalışmalar başlatıldı. İnşallah en kısa sürede ilgili firmaya yer teslimini de yapacağız. Parkımızı önümüzdeki yılın Eylül ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. Belki daha öncede olabilir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize, Van’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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