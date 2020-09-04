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Kaymakam Aslan korona virüs denetimlerine katıldı

VAN HABERLERİ  | 04.09.2020 20:14 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs önlemleri kapsamında ilçede yapılan geniş kapsamlı denetime katıldı.İçişleri Bakanlığı kent genelindeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapılması için bütün valiliklere 3 Eylül’de kapsamlı bir genelge daha gönderdi.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs önlemleri kapsamında ilçede yapılan geniş kapsamlı denetime katıldı.
İçişleri Bakanlığı kent genelindeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapılması için bütün valiliklere 3 Eylül’de kapsamlı bir genelge daha gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı-iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi istenildi. Yine denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiği ifade edildi. Genelgede hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için ise birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilebileceği açıklanarak, halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara-önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edenler için ise İl-İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezaların mülki idare amirlerince uygulanabileceği belirtildi.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da, genelge kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İpekyolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü, mahalle muhtarları ve zabıta ekipleriyle birlikte kentin yeni cazibe merkezlerinden olan Gölbaşı Caddesi’ndeki işletmeleri denetledi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, kovid-19 virüsünün etkisini hala sürdürdüğünü belirterek, "Tedbirlere sıkı sıkıya uymak zorundayız. Özellikle mesafe, maske ve hijyen konusunda her bir vatandaşımız sorumluluğunu yerine getirmeli. Özellikle kafeler, lokantalar, AVM’ler, işletmeler çok daha dikkatli olmalıdır. Çünkü buralar insanların yoğun olarak bulunduğu yerler. Kurallara uymayan kişi ve işletmelere cezai yaptırım uygulanacak" dedi.
Yine genelge kapsamında içerisinde birçok meslek örgütünden temsilcinin bulunduğu 7 farklı ekibin ilçenin birçok mahalle, cadde ve sokağında denetimleri sürdürdüğü ifade edildi.

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Sabah
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İkindi
15:48
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cuma

Deniz Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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