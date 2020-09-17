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Kaymakam Aslan’dan dar gelirli ailelere ziyaret

VAN HABERLERİ  | 17.09.2020 16:16 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, dar gelirli aileleri ziyaret etti.Kaymakam Aslan, beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mehmet Ali Şalem ve vakıf görevlileri ile Şerefiye ve Esenler mahallelerinde ev ziyareti yaptı.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, dar gelirli aileleri ziyaret etti.
Kaymakam Aslan, beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mehmet Ali Şalem ve vakıf görevlileri ile Şerefiye ve Esenler mahallelerinde ev ziyareti yaptı. Geçim sıkıntısı yaşayan, eşi tarafından terk edilen, annesi veya babası vefat eden, okula gidemeyen çocukları bulunan aileleri evinde ziyaret eden Kaymakam Aslan, eksiklikleri yerinde tespit ederek yardımların tez elden ulaştırılması için talimat verdi. İpekyolu’nda birçok mağdur aileyi hanelerinde ziyaret etmeye devam edeceklerini ifade eden Aslan, "Amacımız gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, sorunlarını dinlemek ve bu sorunların giderilmesi için çalışmaktır" dedi.

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