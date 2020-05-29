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Kaymakam Aslan’dan İstanbul’un fethinin 567. Yıldönümü mesajı

VAN HABERLERİ  | 29.05.2020 10:27 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İstanbul’un fethinin 567.

Kaymakam Aslan’dan İstanbul’un fethinin 567. Yıldönümü mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İstanbul’un fethinin 567. yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Kaymakam Aslan, yayımladığı mesajda, “Tarihe ismini altın harflerle yazdırmış, dört kıtaya barış, huzur ve adalet götürmüş olan Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemine imza atan Fatih Sultan Mehmet Han’ın önderliğinde 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’u fetheden şanlı ecdadımız, bu fetihle bir çağı kapatıp yeni bir çağın açılmasına vesile olmuştur. İstanbul’un fethi siyasal, sosyal ve kültürel sonuçlarıyla dünya tarihinin akışını değiştiren tarihimizin en büyük zaferlerinden birisidir. Bu muzaffer görevi 21 yaşındaki Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet, bundan tam 567 yıl önce 29 Mayıs 1453’te tüm zorluklara rağmen zaferle taçlandırmıştır. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilen fethinin ardından adalet, hoşgörü, barış ve de köklü bir medeniyetin merkezi haline gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Âlemlerin Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V)’in övgüsüne mazhar olarak bizlere dünya kenti İstanbul’u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han’ı, kumandasındaki kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul’un fethinin 567. yıldönümünü kutluyorum” dedi.

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