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Kaymakam Aslan’dan Kadir Gecesi mesajı

VAN HABERLERİ  | 19.05.2020 15:31 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.Belediye Başkan Vekili Aslan, mesajında; “Bereket ve huzur içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, manevi lezzetinin doruğa ulaştığı, af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Kadir Gecesi’ni idrak edecek olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız.

Kaymakam Aslan’dan Kadir Gecesi mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Belediye Başkan Vekili Aslan, mesajında; “Bereket ve huzur içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, manevi lezzetinin doruğa ulaştığı, af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Kadir Gecesi’ni idrak edecek olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Ramazan ayı sevgi ve kardeşliğin pekiştiği bir aydır. Kadir Gecesi de bin aydan daha hayırlı bir gece olup, aynı zamanda müminler için de bir fırsattır. Kadir Gecesi dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı özel günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin ve değerli hemşehrilerimizin Kadir Gecesi’ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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