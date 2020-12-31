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Kaymakam Atalık: “Devletimizin her zaman vatandaşımızın yanında olduğunu göstermek istiyoruz”

SİVAS HABERLERİ  | 31.12.2020 17:38 | Son Güncelleme

Yıldızeli Kaymakamı yeni yıl dolayısıyla sosyal konutlarda yaşayan aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kaymakamı Furkan Atalık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal konutlarda yaşayan aileleri ziyaret etti.

Yıldızeli Kaymakamı yeni yıl dolayısıyla sosyal konutlarda yaşayan aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kaymakamı Furkan Atalık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal konutlarda yaşayan aileleri ziyaret etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorunları dinleyen Kaymakam Atalık, daha sonra ailelerin yeni yılını kutladı. Kaymakam Furkan Atalık, ailelere çeşitli hediyeler verdi.
“Vatandaşlarımızın giyim, yakacak ve üç öğün yemek ihtiyaçlarını gideriyoruz”
Kaymakam Atalık, vatandaşların giyim, yakacak ve üç öğün yemek ihtiyaçlarını giderdiklerini söyleyerek, ‘’Kurumumuz bünyesine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal konutlara ziyarette bulunduk. Hem yeni yıllarını kutlamak hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için gelmiş bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın giyim, yakacak ve üç öğün yemek ihtiyaçlarını gideriyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetten çok memnunlar. Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanında olduğunu göstermek istiyoruz’’ dedi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise sosyal konutlarda çok rahat olduklarını belirtti.

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