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Kaymakam Ataman korona virüs tedbirlerini inceledi

ÇORUM HABERLERİ  | 20.04.2020 17:19 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman, ilçede Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirleri inceledi.İlçedeki kontrol noktalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Ataman, yolda karşılaştığı vatandaşlara da salgın kapsamında alınan tedbirlere dikkat etmeleri için uyarılarda bulundu.Sungurlu’nun Çorum’un en önemli geçiş güzergahlarından birisi olduğunu hatırlatan Yunus Ataman, bu nedenle ilçe giriş-çıkışlarında gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.İlçe merkezinde bankalar, market girişleri, açık olan işyerleri ve pazar yerlerinin ekipler tarafından denetlenirken tüm tedbirlerin hassasiyetle takip edildiğini kaydeden Kaymakam Ataman, “Bu gün ilçe merkezinde mahallelerimizi dolaşarak tedbirlere ne derece riayet edildiğini görmeye çalıştık.

Çorum’un Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman, ilçede Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirleri inceledi.
İlçedeki kontrol noktalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Ataman, yolda karşılaştığı vatandaşlara da salgın kapsamında alınan tedbirlere dikkat etmeleri için uyarılarda bulundu.
Sungurlu’nun Çorum’un en önemli geçiş güzergahlarından birisi olduğunu hatırlatan Yunus Ataman, bu nedenle ilçe giriş-çıkışlarında gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.
İlçe merkezinde bankalar, market girişleri, açık olan işyerleri ve pazar yerlerinin ekipler tarafından denetlenirken tüm tedbirlerin hassasiyetle takip edildiğini kaydeden Kaymakam Ataman, “Bu gün ilçe merkezinde mahallelerimizi dolaşarak tedbirlere ne derece riayet edildiğini görmeye çalıştık. Gördüğümüz olumsuzlukları ilgili birimlerimizi sevk ederek hızla bertaraf etmeye çalışıyoruz. Tüm ilçe sakinlerimizden istirhamımız, tedbirlere istisnasız riayet etmeleri, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, zorunlu çıkışlarda da mutlaka gerekli önlemleri almaları. Bunu yaptığımız taktir de bu süreç kısa sürede neticelenecektir. Kendimizin, ailemizin, toplumumuzun selameti için “evde kal Sungurlu” şeklinde konuştu.

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