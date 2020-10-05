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Kaymakam Aydemir’den minik öğrencilere ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 05.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Sultanhisar Kaymakamı Musa Aydemir ilçedeki okulları ziyaret ederek, Korona virüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemleri inceledi.Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Sultanhisar Kaymakamı Musa Aydemir ilçedeki okulları ziyaret ederek, Korona virüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemleri inceledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ana okulu ve birinci sınıflar yüz yüze eğitime kısmi olarak başlarken, Sultanhisar Kaymakamı Musa Aydemir Salavatlı İlkokulu ve Ortaokulu, Sabiha Gökçen Anaokulu ile Beş Eylül İlkokulu’nu ziyaret ederek Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler konusunda sınıflarda incelemelerde bulundu. Derslere girerek öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Aydemir, dersleri evlerinden takip eden öğrenciler ile görüntülü konuşarak derslerinde başarılar diledi. Ziyaretlerinde öğrencilere oyuncak ve satranç takımı hediye eden Aydemir, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

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