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  4. Kaymakam Aydın engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti

Kaymakam Aydın engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti

SİİRT HABERLERİ  | 03.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bedensel engelli vatandaşlara yönelik akülü tekerlekli sandalye desteğine devam ediyor.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Sümer Mahallesinde ikamet eden bedensel engelli Erhan Karataş’ın (26) hayallerini gerçekleştirerek kendisine akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bedensel engelli vatandaşlara yönelik akülü tekerlekli sandalye desteğine devam ediyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Sümer Mahallesinde ikamet eden bedensel engelli Erhan Karataş’ın (26) hayallerini gerçekleştirerek kendisine akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Erhan Karataş ve ailesi Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın’a teşekkür etti.

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