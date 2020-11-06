Kaymakam Aydın kapı kapı dolaşıp depremzedeler için yardım topladı

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İzmir’de meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için kapı kapı dolaşarak yardım topladı.

İzmir ve çevresini etkileyen 6,6 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için Kurtalan Kaymakamlığı harekete geçti. İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın başkanlığında acil yardım komisyonu kuruldu. Kaymakam Aydın ve beraberindeki heyet, Kurtalan’da esnafı tek tek gezerek depremzedeler için yardım topladı.

Kaymakam Aydın, kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların gıda kolilerini ve battaniyelerinin Sosyal Yardımlas¸ma ve Dayanıs¸ma Vakfına teslim edebileceklerini söyledi. Belediye ve kaymakamlık tarafından yapılan çağrının ardından kısa sürede bağışlanan yardımlar için vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Aydın, "Yardım çağırımız üzerine hayırda yarışan her bir hemşehrime çok teşekkür ederim" dedi.

