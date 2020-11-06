YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Kaymakam Aydın kapı kapı dolaşıp depremzedeler için yardım topladı

Kaymakam Aydın kapı kapı dolaşıp depremzedeler için yardım topladı

SİİRT HABERLERİ  | 06.11.2020 09:48 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İzmir’de meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için kapı kapı dolaşarak yardım topladı.İzmir ve çevresini etkileyen 6,6 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için Kurtalan Kaymakamlığı harekete geçti.

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İzmir’de meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için kapı kapı dolaşarak yardım topladı.
İzmir ve çevresini etkileyen 6,6 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için Kurtalan Kaymakamlığı harekete geçti. İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın başkanlığında acil yardım komisyonu kuruldu. Kaymakam Aydın ve beraberindeki heyet, Kurtalan’da esnafı tek tek gezerek depremzedeler için yardım topladı.
Kaymakam Aydın, kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların gıda kolilerini ve battaniyelerinin Sosyal Yardımlas¸ma ve Dayanıs¸ma Vakfına teslim edebileceklerini söyledi. Belediye ve kaymakamlık tarafından yapılan çağrının ardından kısa sürede bağışlanan yardımlar için vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Aydın, "Yardım çağırımız üzerine hayırda yarışan her bir hemşehrime çok teşekkür ederim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Çankaya’da yatırımlar yükseliyor
Çankaya’da yatırımlar yükseliyor
İzmir depremindeki kurtarılma anı Muğlaspor’un gol sevincine yansıdı
İzmir depremindeki kurtarılma anı Muğlaspor’un gol sevincine yansıdı
Park halindeki otomobil alev aldı
Park halindeki otomobil alev aldı

Siirt Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:14
Sabah
06:36
Öğle
12:01
İkindi
14:50
Akşam
17:16
Yatsı
18:33

Siirt Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Çınar Eczanesi
Merkez
Yeşil Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü
Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.