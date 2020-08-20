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Kaymakam Bayram, Yeşilhisar’daki parklarda maske denetimi yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde, ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklarda maske denetimi yaptı.Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, ilçedeki Köşk Park ve Yavuz Selim Parkı’nda İlçe Polis Merkezi Amiri Mustafa Türkmen ile birlikte parklardaki aileler ve gençlerle sohbet etti.

Kaymakam Bayram, Yeşilhisar’daki parklarda maske denetimi yaptı

Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde, ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklarda maske denetimi yaptı.
Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, ilçedeki Köşk Park ve Yavuz Selim Parkı’nda İlçe Polis Merkezi Amiri Mustafa Türkmen ile birlikte parklardaki aileler ve gençlerle sohbet etti. Vatandaşları son günlerde artan koronavirüs konusunda uyaran, maske-mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmalarını isteyen Kaymakam Bayram, vatandaşların kurallara uymalarını istedi.

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