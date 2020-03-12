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Kaymakam Beşikci minik öğrencilerle bir araya geldi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 10 Bin Öğrenci Sinemaya, 10 Bin Öğrenci Tiyatroya Projesi kapsamında öğrencilerle film izledi.Yenişehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan ’10 Bin Öğrenci Sinemaya, 10 Bin Öğrenci Tiyatroya Projesi sürüyor.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 10 Bin Öğrenci Sinemaya, 10 Bin Öğrenci Tiyatroya Projesi kapsamında öğrencilerle film izledi.
Yenişehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan ’10 Bin Öğrenci Sinemaya, 10 Bin Öğrenci Tiyatroya Projesi sürüyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatı ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, ilçeye bağlı Tanışık köyünde ilkokulda öğrenim gören öğrenciler, belediyenin araçlarıyla Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezindeki cep sinemasına getirildi.
Öğrencilerle merkezde bir araya gelen Kaymakam Beşikci, kendileri ile sohbet etti. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Beşikci, öğrencilerle birlikte Buz Devri adlı animasyon filmini izledi.
Yenişehir’in kırsal kesimlerde oturan ve tiyatro ile sinemaya gitmeyen öğrencileri sosyalleştirmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Kaymakam Beşikci, “En büyük hayalimiz en büyük hedefimiz devletimizin kaynaklarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır” dedi.
Proje çerçevesinde ayda bin öğrenci sinema 5 bin 920 öğrenciyi ise tiyatro ile buluşuyor.

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