Kaymakam Beşikci’den anlamlı ziyaret

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Diyarbakır Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi ile Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneğini ziyaret etti.

Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş ve Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Ömer Askan’dan çalışmaları hakkında bilgi alan Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için ellerinden gelen tüm çalışmayı her zaman yapacaklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, "Engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Sizlere elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız. İmkanlarımız dahilinde engelli kardeşlerimizin yaşamlarını daha da kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için bugüne kadar önlerindeki her türlü sosyal ve fiziki engelleri kaldırarak daha rahat ve engelsiz bir yaşam sürebilmeleri için çözümler ürettiklerini ve üretmeye de devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak, engelli ailelerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezimizi hizmete açtık ve bu tür merkezlerimizin de sayılarını artıracağız" dedi.

Altınokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Akif Karakaş ile Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Ömer Askan ise Başkan Beşikci’nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini illetti.

