YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Kaymakam Beşikci’den korona virüs denetimi

Kaymakam Beşikci’den korona virüs denetimi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 02.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs tedbirleri kapsamında lokanta, restoran kafe gibi iş yerlerini ziyaret ederek kurallara uyulmasını istedi.Kaymakam Beşikci, ilçede korona virüs tedbirlerine yönelik yaptığı denetlemelerde özellikle vatandaşların yoğun alışverişte bulunduğu ekmek fırınları, market, manav, kafe ve kıraathaneler ile lokantaları denetleyerek, çalışanların ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması yönünde bilgilendirme yapıp maskesi olmayan vatandaşlara hijyen paketi ve maske dağıttı.Denetimlerle ilgili konuşan Kaymakam Beşikci, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede İçişleri Bakanlığı genelgelerine göre önlemleri arttırdıklarını söyledi.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs tedbirleri kapsamında lokanta, restoran kafe gibi iş yerlerini ziyaret ederek kurallara uyulmasını istedi.
Kaymakam Beşikci, ilçede korona virüs tedbirlerine yönelik yaptığı denetlemelerde özellikle vatandaşların yoğun alışverişte bulunduğu ekmek fırınları, market, manav, kafe ve kıraathaneler ile lokantaları denetleyerek, çalışanların ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması yönünde bilgilendirme yapıp maskesi olmayan vatandaşlara hijyen paketi ve maske dağıttı.
Denetimlerle ilgili konuşan Kaymakam Beşikci, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede İçişleri Bakanlığı genelgelerine göre önlemleri arttırdıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, “Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının kontrol altında tutulması açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aslında bu kadar büyükmüş! Aslında bu kadar büyükmüş!
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Kilis’te mangal uyarısı

Kilis’te mangal uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Diyarbakır Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:06
Sabah
04:51
Öğle
12:22
İkindi
16:15
Akşam
19:43
Yatsı
21:21

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehir Belediyesinden çocuklara resim etkinliği

Büyükşehir Belediyesinden çocuklara resim etkinliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.