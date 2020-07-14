YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Kaymakam Çalık: “Erdek’i unutamam”

Kaymakam Çalık: “Erdek’i unutamam”

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.07.2020 16:12 | Son Güncelleme

Erdek Kaymakamlığından, Kocaeli Vali Yardımcılığına atanan Ekrem Çalık, “Erdek’i unutmam mümkün değil” dedi.3 yıllık görev süresi içinde Erdek’i çok severek, ilçeyle bütünleşmeye çalıştığını, çok iyi dostluklar edindiğini vurgulayan Çalık, şunları söyledi:“Devlet memurluğunda yer değiştirmeler doğaldır.

Kaymakam Çalık: “Erdek’i unutamam”

Erdek Kaymakamlığından, Kocaeli Vali Yardımcılığına atanan Ekrem Çalık, “Erdek’i unutmam mümkün değil” dedi.
3 yıllık görev süresi içinde Erdek’i çok severek, ilçeyle bütünleşmeye çalıştığını, çok iyi dostluklar edindiğini vurgulayan Çalık, şunları söyledi:
“Devlet memurluğunda yer değiştirmeler doğaldır. Bir ay sonra, Erdek’te 3 yıllık görev süremi tamamlamış olacaktım. Şimdi, meslek yaşamımda ilk kez vali yardımcısı olarak görev yapacağım Kocaeli’ne gideceğim. Erdek’i ve Erdeklileri unutmam mümkün değil” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Burak Kalfa, ödülünü Işık’tan aldı

Burak Kalfa, ödülünü Işık’tan aldı

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:46
Öğle
13:19
İkindi
17:15
Akşam
20:43
Yatsı
22:24

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Arı Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Güler Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Gürer Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.