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Kaymakam Çalık, şehit ailelerine veda etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

Erdek Kaymakamlık görevini yürütürken Kocaeli Vali Yardımcılığı görevine atanan Ekrem Çalık, ilçeden ayrılmadan önce şehit ailelerine veda ziyaretinde bulundu.Kaymakam Çalık, aileleri İlçe merkezinde ikamet eden Şehit Jan.

Erdek Kaymakamlık görevini yürütürken Kocaeli Vali Yardımcılığı görevine atanan Ekrem Çalık, ilçeden ayrılmadan önce şehit ailelerine veda ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Çalık, aileleri İlçe merkezinde ikamet eden Şehit Jan. Yzb. Selim Özdemir, Şehit Tayyar Bahadır Demirel ile Şehit Hatice Koç’un ailelerini ikametlerinde ziyaret etti. Erdek İlçesi kırsal Ormanlı Mahallesi’nde ailesi ikamet eden Şehit Gürdeniz Erdoğmuş, Turan Mahallesi’nde ikamet eden Şehit Yılmaz Gün ve Narlı Mahallesinde ikamet eden Şehit Zafer Bilhan Öztanıl’ın ailelerine ise Kaymakam Ekrem Çalık adına Erdek Jandarma Karakol Komutanı Halil İbrahim İlanku veda ziyaretlerini gerçekleştirdi.

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