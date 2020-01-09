YURTHABER
  4. Kaymakam Çam, Midyat şehidinin taziyesine katıldı

Kaymakam Çam, Midyat şehidinin taziyesine katıldı

MARDİN HABERLERİ  | 09.01.2020 19:40 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe Kaymamı ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam, Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut’un taziyesine katıldı.Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (26) memleketi Mardin’in Midyat ilçesinde ebediyete uğurlandı.

Mardin’in Kızıltepe Kaymamı ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam, Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut’un taziyesine katıldı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (26) memleketi Mardin’in Midyat ilçesinde ebediyete uğurlandı. Kızıltepe Kaymamı ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut’un Midyat’taki taziyesine katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
Mazıdağı’nda hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışmasıMazıdağı’nda hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması
Artuklu Kaymakamlığı yoksul ailelerin evlerini onardıArtuklu Kaymakamlığı yoksul ailelerin evlerini onardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

DTSO: “2021 yılı Zerzevan yıllı olsun”

DTSO: “2021 yılı Zerzevan yıllı olsun”

Akşehir’de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı

Akşehir’de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı

Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Mardin Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:29
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:43

Mardin Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Doğa Eczanesi
Artuklu
Yeşilli Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Ömerli Eczanesi
Omerli
Nuray Eczanesi
Nusaybin
Arslan Eczanesi
Midyat
Seyhan Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

HDP'li başkan tutuklandı!

HDP'li başkan tutuklandı!

Mardin’de engelli vatandaşlara iş imkanı

Mardin’de engelli vatandaşlara iş imkanı

AK Parti Mardin teşkilatından Kadın Şurası’na büyük katılım

AK Parti Mardin teşkilatından Kadın Şurası’na büyük katılım

Cumhuriyet Meydanı’na ilk beton döküldü

Cumhuriyet Meydanı’na ilk beton döküldü

Artuklu Kaymakamı Gökpınar, ailelerin bebek heyecanına ortak oluyor

Artuklu Kaymakamı Gökpınar, ailelerin bebek heyecanına ortak oluyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.