YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Kaymakam Çam şehit ailelerini ziyaret etti

Kaymakam Çam şehit ailelerini ziyaret etti

MARDİN HABERLERİ  | 15.07.2020 19:56 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti.Mardin merkez ve ilçelerinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mardin’in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

Mardin merkez ve ilçelerinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ile donatıldı. Mardin’in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Çam’a Alay Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, İlçe Emniyet Müdürü M. Emin Yıldırım, İlçe Jandarma Komutan Vekili Engin Ocak, SHM Müdürü Aziz Engin ve SYDV Müdürü Alaaddin Özel eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Bursa’nın sevilen kaymakamının tayini çıktı

Bursa’nın sevilen kaymakamının tayini çıktı

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma kararına tepkili

Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma kararına tepkili

Mardin Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:20
Sabah
05:02
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:45
Yatsı
21:19

Mardin Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Çalım Eczanesi
Artuklu
Temo Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Cihan Eczanesi
Nusaybin
Ay Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kızıltepe’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kızıltepe’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Vali Demirtaş İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi

Vali Demirtaş İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.