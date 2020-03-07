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Kaymakam Çam, "Vatandaşlarımızın daha yeşil bir Kızıltepe’de yaşamalarına olanak sağlayacağız"

MARDİN HABERLERİ  | 07.03.2020 11:17 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan fidanlığı gezen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, “Kızıltepe Belediyesi olarak bu fidanlığımızda 120 bin çeşitli fideler ve çiçekler yetiştiriyoruz.

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan fidanlığı gezen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, “Kızıltepe Belediyesi olarak bu fidanlığımızda 120 bin çeşitli fideler ve çiçekler yetiştiriyoruz. Bunları nisan ayı ile birlikte şehrimizin arterlerimize başlayarak her tarafa dikeceğiz. Vatandaşlarımızın daha yeşil bir Kızıltepe’de yaşamalarına olanak sağlayacağız” dedi.
Daha önce bir kısmı atıl durumda olan Kızıltepe İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan fidanlıkta Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın talimatlarıyla sera sayısı 4’e çıkarıldı. 33 dönüm arazi üzerine kurulu olan belediyenin fidanlığında yetiştirilen çiçekler arasında petunya, ateş çiçeği, yer ninesi, aslan ağzı, horaz ibiği ve rozetinde bulunuyor. Nisan ayında çiçeklerin dikimine başlanacak. Çiçek dikimleriyle park, bahçe, refüj ve kavşaklar rengarenk süslenerek Kızıltepe daha estetik bir görünüm kazanacak. Fidanlıkta incelemelerde bulunan Kaymakam Hüseyin Çam, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“120 bin çeşitli fide ve çiçek yetiştiriyoruz”
Kızıltepe’nin baharda daha yeşil bir şehir olması için çalışmalar başlattıklarını aktaran Çam, “Yaklaşık 3 ay önce bu fidanlığımızı aktif hale getirdik. Kendi dikeceğimiz bitkilerimizin tohum ekimlerini gerçekleştirmiştik. Şuanda onların çıktığını ve yaklaşık 20 gün sonra toprakla buluşacağını müjdeleyebiliriz. Biz Kızıltepe Belediyesi olarak bu fidanlığımızda 120 bin çeşitli fideler ve çiçekler yetiştiriyoruz. Bunları nisan ayı ile birlikte şehrimizin arterlerimize başlayarak her tarafa dikeceğiz. Kızıltepe’nin daha yeşil ve daha güzel görünmesini belediye olarak sağlamış olacağız” dedi.

"Sera sayısı 4’ çıkarıldı"
Alanın daha önce atıl durumda olduğunu ifade eden Çam, “Burası kullanılabilir ve Kızıltepe Belediyesinin kendi ihtiyacını karşılayabilir bir kapasitesi söz konusu değildi. Daha önce bir seramız vardı ancak çalışma arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız yeni seralarla birlikte şimdi 4’e çıkardık sera sayımızı. Yeni seralarımızla kapasitemizi genişlettirdik. Vatandaşlarımızın daha yeşil bir Kızıltepe’de yaşamalarına olanak sağlayacağız" diye konuştu.

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