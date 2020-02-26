YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kaymakam Caner Yıldız üniversite gençliği ile buluştu

Kaymakam Caner Yıldız üniversite gençliği ile buluştu

MUĞLA HABERLERİ  | 26.02.2020 10:51 | Son Güncelleme

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Zoru Başaranlar, Akran Sohbetlerinin” konuğu Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız oldu.Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen sohbet toplantısına, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Tosun, Eğitim Şube Müdürü Sevil Nur ve Yurtlarda kalan çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.Sohbet öncesi bu sezon hizmete açılan Şahidi Kız Öğrenci Yurdu ve Erkek Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulunan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, burada öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Zoru Başaranlar, Akran Sohbetlerinin” konuğu Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız oldu.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen sohbet toplantısına, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Tosun, Eğitim Şube Müdürü Sevil Nur ve Yurtlarda kalan çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.
Sohbet öncesi bu sezon hizmete açılan Şahidi Kız Öğrenci Yurdu ve Erkek Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulunan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, burada öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Yurt Müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldız, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ile yemekhane bölümünde incelemelerde bulunduktan sonra burada öğrenciler ile birlikte akşam yemeği yedi.
“Zoru Başaranlar, Akran Sohbetleri” kapsamında kalabalık bir öğrenci gurubuna hitap eden Yıldız, Kaymakamlık mesleği ile ilgili merak edilenleri anlatarak, meslek hayatındaki yaşadıkları ile ilgili öğrencilere deneyim ve bilgilerini aktardı. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Yıldız, “Öğüt vermeyi tavsiyede bulunmayı çok sevmem, fakat ülkemiz çok güzel bir ülke, büyük bir ülke, güçlü bir ülke, sizler içinizde ki sese kulak verin. Sevdiğiniz işi yapın, bu size yüzde yüz başarı getirecektir” dedi.
Konferans sonrası geçlerle birlikte fotoğraf çektiren Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinden gelen istek üzerine çalışmaları görmek üzere öğrencileri Kaymakamlığa davet etti.
Etkinliğin ardından, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sohbet buluşmasının anısına Yıldız’a Şahidi Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler tarafından hazırlanan el yapımı bir tablo armağan etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Uşak’ta bin 55 vatandaş ’Açık Kapı’ya başvuruda bulundu

Uşak’ta bin 55 vatandaş ’Açık Kapı’ya başvuruda bulundu

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı mobilet sürücüsü genç öldü

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı mobilet sürücüsü genç öldü

Büyükşehir bir telefon uzağınızda

Büyükşehir bir telefon uzağınızda

Muğla Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:16
Sabah
07:36
Öğle
13:25
İkindi
16:33
Akşam
19:03
Yatsı
20:18

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Meltem Eczanesi
Merkez
Mustafa Tezcan Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Beril Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Marmaris Azmak Deresi’nde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Marmaris Azmak Deresi’nde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.