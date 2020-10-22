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Kaymakam Çaykara MER Kolejinde incelemelerde bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 22.10.2020 17:10 | Son Güncelleme

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara MER Kolejinde incelemelerde bulunarak okul hakkında bilgi aldı.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara MER Kolejinde incelemelerde bulunarak okul hakkında bilgi aldı. Okulun eğitimdeki başarılarını ve sosyal faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade eden Kaymakam Çaykara, okulun sosyal alanlarının kardeş okullarla kullanılması projesinin ise çok faydalı olacağını söyledi.
Şehzadeler İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler İlçe Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurullah Odabaş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay ve Şube Müdürü Muhammet İnan Yamlı MER Koleji Kampüsünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca başkanlığında tüm birim müdürleri tarafından karşılanan Kaymakam Çaykara ve beraberindekiler okulda incelemelerde bulunarak kolejin Manisa ve Şehzadeler için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.
Robotik Kodlama ve Bilişim Sınıflarında da incelemelerde bulunan Kaymakam Çaykara, kampüste yer alan yüzme havuzu, buz pateni pisti, cep sineması, konferans salonu, spor salonu gibi sosyal alanların kardeş kurum olarak belirlenen okullarla kullanılması projesinin çok faydalı olacağını belirtti.
MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca da iyi dilekleri ve ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Çaykara ve tüm müdürlere teşekkür etti.

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