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Kaymakam Çaykara yağmurdan etkilenen alanları inceledi

13.01.2021 18:08 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara yağmurdan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi ve Turgut Özal mahallelerinde yağmurdan etkilenen bölgelerde yapılan incelemelerde Kaymam Çaykara’ya Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Halil Özkan ve Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi eşlik etti.Adnan Menderes Mahallesi TOKİ 3 konutlarında sağanak yağmur sonrası yaşanan su baskınından etkilenen sığınaklar ve bir evde incelemede bulunan Kaymakam Çaykara, MASKİ ve ilgili kurumlar ile koordinasyonun sağlanıp mağduriyete sebep olan durumun ortadan kaldırılması ve sorunun giderilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasının sağlanacağını ifade etti.Muhtar Özkan ise mahallede bulunan TOKİ 3 konutlarında her yağmur sonrasında su baskını meydana geldiğini defalarca başvurmalarına rağmen çözüme ulaşamadıklarını söyledi.

Manisa’nın Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara yağmurdan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi ve Turgut Özal mahallelerinde yağmurdan etkilenen bölgelerde yapılan incelemelerde Kaymam Çaykara’ya Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Halil Özkan ve Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi eşlik etti.
Adnan Menderes Mahallesi TOKİ 3 konutlarında sağanak yağmur sonrası yaşanan su baskınından etkilenen sığınaklar ve bir evde incelemede bulunan Kaymakam Çaykara, MASKİ ve ilgili kurumlar ile koordinasyonun sağlanıp mağduriyete sebep olan durumun ortadan kaldırılması ve sorunun giderilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasının sağlanacağını ifade etti.
Muhtar Özkan ise mahallede bulunan TOKİ 3 konutlarında her yağmur sonrasında su baskını meydana geldiğini defalarca başvurmalarına rağmen çözüme ulaşamadıklarını söyledi.

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