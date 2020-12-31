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Kaymakam Çelik pazar esnafıyla buluştu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 31.12.2020 17:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, semt pazarında faaliyet gösteren pazarcı esnafı ziyaret ederek, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi.Kaymakam Çelik, beraberindekilerle birlikte semt pazarındaki esnafı ziyaret etti, Pazarcı esnafıyla sohbet eden Kaymakam Çelik, esnafın işleri hakkında bilgi alarak tüm pazarcı esnafa işlerinde hayır ve bereket temennisinde bulundu.

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, semt pazarında faaliyet gösteren pazarcı esnafı ziyaret ederek, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi.
Kaymakam Çelik, beraberindekilerle birlikte semt pazarındaki esnafı ziyaret etti, Pazarcı esnafıyla sohbet eden Kaymakam Çelik, esnafın işleri hakkında bilgi alarak tüm pazarcı esnafa işlerinde hayır ve bereket temennisinde bulundu. Burada konuşan Kaymakam Çelik, "Bugün pazardaki esnaflarımızı ziyaret ederek sosyal mesafe ve maske kurallarını hatırlattık. Bununla birlikte pazarcı esnaflarımızın dertlerini sorunlarını dinledik. Silvan’daki mahallelerde pazar alanlarını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda proje çalışmamız bitme aşamasına geldi. En kısa zamanda mahalle pazarları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız artık yorulmayıp, kendi mahallelerinde pazara gidecekler. Vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgilenmek ve çözüm üretmek birinci öncelliğimizdir. Zaman zaman gerek şehir merkezimizdeki mahallelerimiz olsun, gerek kırsal mahallelerimiz olsun ziyaretler gerçekleştirip vatandaşlarımızın talep ve isteklerini dinliyoruz. Bizler vatandaşımıza hizmet için buradayız. Elimizdeki imkanlar dahilinde tüm vatandaşların sorunlarına yardımcı olmaya gayret gösteriyor, halkımızla kucaklaşıp dertleşiyoruz" dedi.
Pazar esnafı ziyaret ve ilgilerinden dolayı Kaymakam Çelik ile beraberindekilere teşekkür etti.

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