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Kaymakam Çelik’ten aile ziyareti

31.01.2021 00:40 | Son Güncelleme:
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Kaymakam Çelik’ten aile ziyareti

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve eşi Sabah Çelik, hane ziyaretleri kapsamında İldiz ailesini ve Fikriye Kılıç’ın misafiri oldu.Ziyaret kapsamında Kâzımkarabekir Mahallesinde ikamet eden Filit İldiz ve Fatih Mahallesinde ikamet eden Fikriye Kılıç ile sohbet eden Çelik çifti, vatandaşların istek ve sorunlarını dinlediler.Kaymakam Musa Kazım Çelik’in ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirten Filit İldiz ve Fikriye Kılıç teşekkürlerini iletti.Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Musa Kazım Çelik ve eşi Sabah Çelik’e, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Mehmet Bal ve Aile Destek Merkezi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Kuş eşlik etti.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve eşi Sabah Çelik, hane ziyaretleri kapsamında İldiz ailesini ve Fikriye Kılıç’ın misafiri oldu.
Ziyaret kapsamında Kâzımkarabekir Mahallesinde ikamet eden Filit İldiz ve Fatih Mahallesinde ikamet eden Fikriye Kılıç ile sohbet eden Çelik çifti, vatandaşların istek ve sorunlarını dinlediler.
Kaymakam Musa Kazım Çelik’in ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirten Filit İldiz ve Fikriye Kılıç teşekkürlerini iletti.
Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Musa Kazım Çelik ve eşi Sabah Çelik’e, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Mehmet Bal ve Aile Destek Merkezi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Kuş eşlik etti.

Kaymakam Çelik’ten aile ziyareti

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