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Kaymakam Çiçek: "Kitap okuma kampanyası devam ediyor"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, uzaktan eğitimde öğrencilere ailelerinin destek olmaları çağrısında bulunurken, öğrencilere de kitap okuma kampanyasının devam ettiğini ve bol bol kitap okumaları tavsiyelerinde bulundu.Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, tüm öğrenci ve velilere seslenerek, Korona virüs salgınıyla yoğun mücadele edildiği bir dönemde uzaktan eğitiminin önemine değindi.Kaymakam Çiçek ayrıca, 2023’e 2023 sayfa aç kitap okuma kampanyasının devam ettiğini, öğrencilerin evlerinde kitap okumaya devam etmesini, süreç atlatıldıktan sonra kültür ve tarih gezilerinede aynen devam edileceğini ifade etti.Çiçek yaptığı açıklamada, ’’Küresel Korona virüs salgınıyla tüm dünya ülkeleriyle birlikte mücadele ettiğimiz bu günlerde öncelikle sizlere uyarıları dikkate alarak kurallara uyduğunuz ve bu sayede kendinizin,ailenizin ve ilçemiz halkının sağlığını koruduğunuz için çok teşekkür ederim.

Kaymakam Çiçek: "Kitap okuma kampanyası devam ediyor"

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, uzaktan eğitimde öğrencilere ailelerinin destek olmaları çağrısında bulunurken, öğrencilere de kitap okuma kampanyasının devam ettiğini ve bol bol kitap okumaları tavsiyelerinde bulundu.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, tüm öğrenci ve velilere seslenerek, Korona virüs salgınıyla yoğun mücadele edildiği bir dönemde uzaktan eğitiminin önemine değindi.
Kaymakam Çiçek ayrıca, 2023’e 2023 sayfa aç kitap okuma kampanyasının devam ettiğini, öğrencilerin evlerinde kitap okumaya devam etmesini, süreç atlatıldıktan sonra kültür ve tarih gezilerinede aynen devam edileceğini ifade etti.
Çiçek yaptığı açıklamada, ’’Küresel Korona virüs salgınıyla tüm dünya ülkeleriyle birlikte mücadele ettiğimiz bu günlerde öncelikle sizlere uyarıları dikkate alarak kurallara uyduğunuz ve bu sayede kendinizin,ailenizin ve ilçemiz halkının sağlığını koruduğunuz için çok teşekkür ederim. Evde kalarak sosyal izolasyonu sağlarken ailevi ve milli değerlerimizi geliştirebilir, bilimin ve aklın önemini çok daha iyi anladığımız bu küresel pandemi zamanını en etkin şekilde değerlendirerek kendimizin ve çocuklarımızın gelişimleri için bir fırsata çevirebiliriz.Birçok bilim insanı buluşlarını, birçok yazar kitaplarını, birçok ressam, şair, sanatkâr eserlerini evlerinde uzun müddet kaldıkları dönemlerde insanlığa armağan etmiştir. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim saatlerini dikkatle takip etmeli ve okulun her yerde ve her zaman devam ettiği bilinciyle ders saatleri dışındaki zamanlarda da çocuklarımızla birlikte evlerimizde deneyler yaparak, bitki yetiştirerek, yemek yaparak, resim yaparak, gelişimleri için uygun belgesel ve sinemalar izleyerek, birlikte oyun oynayarak ve kitap okuyarak planlı ve başarılı bireyler olmaları için gereken desteği sağlamalıyız’’ diye konuştu.
Çiçek, ’’29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramı itibariyle başlattığımız ve 23 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan "Cumhuriyetten Millî Egemenliğe 2023 e 2023 Sayfa Aç" projesi de bu süreçte öğrencilerimiz için kişisel ve eğitsel bir destek sağlayacaktır. Projemiz devam etmektedir, öğrencilerimizin ve siz değerli velilerimizin okudukları kitapların sayfa sayılarını bu süreçte de alacak ve hedefimize ulaşanlar ile bu süreç atlatıldıktan sonra, kaldığımız yerden, tarihi ve kültürel yerlere düzenlediğimiz gezilerimize devam edeceğiz’’ dedi.

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