YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kaymakam Çiçek: ’’Köylerimizin içme suyu isale hattı yenilendi’’

Kaymakam Çiçek: ’’Köylerimizin içme suyu isale hattı yenilendi’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.01.2021 11:16 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Günlüce ve Yeniköy köylerinde yenilenmiş olan içme suyu isale hatlarını ve depolarını yerinde inceledi.Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, “İl Özel İdaresi’nin malzeme desteği ile Günlüce köyümüzün Dereli kaplıcalarına inen 4 kilometre uzunluğundaki içme suyu isale hattı ile Yeniköy köyümüzün 500 metre uzunluğundaki içme suyu isale hattı yenilenmiş ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Günlüce ve Yeniköy köylerinde yenilenmiş olan içme suyu isale hatlarını ve depolarını yerinde inceledi.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, “İl Özel İdaresi’nin malzeme desteği ile Günlüce köyümüzün Dereli kaplıcalarına inen 4 kilometre uzunluğundaki içme suyu isale hattı ile Yeniköy köyümüzün 500 metre uzunluğundaki içme suyu isale hattı yenilenmiş ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Böylelikle iki köyümüzde su deposuna verilen içme sularımızın daha verimli ve daha sağlıklı akması sağlanmış olup, daha dayanıklı hale getirilmiştir. Bu vesileyle onayları ve destekleri olan, başta Kütahya Valimiz olmak üzere, Kütahya Milletvekillerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize, İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Genel Meclis üyelerimize ve emeği geçen, katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. “ ifadelerini kullandı.
İçme suyu depolarını da yerinde inceleyen Kaymakam Çiçek, içme suyu isale hattı ve su depolarının bakımı ve muhafazasıyla ilgili Köy Muhtarlarına uyarılarda bulundu. Köy muhtarlarının ihtiyaç ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Çiçek, karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulunarak, incelemelerini tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:10
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:21

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Aybike Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Halk Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.