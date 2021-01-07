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Kaymakam Çiçek: ’’Köylümüzün rahatı ve huzuru önceliğimizdir’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.01.2021 10:26 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek, Kayı köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.Köy Muhtarı Ahmet Gün’den bilgiler alan Çiçek, vatandaşlarla bir araya gelerek, onların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Çiçek: ’’Köylümüzün rahatı ve huzuru önceliğimizdir’’

Kütahya’nın Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek, Kayı köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Köy Muhtarı Ahmet Gün’den bilgiler alan Çiçek, vatandaşlarla bir araya gelerek, onların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ’’Bizleri sıcak ve içten karşılamanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Köylerimizin yaşanabilir olması, insanlarımızın burada rahat, huzurlu ve sağlıklı yaşaması bizim için oldukça önemli ve önceliklidir. Köylümüzün köyünde ihtiyaçlarını karşılaması ve refah içinde yaşaması, daha fazla üretim ve istihdam demektir. Biz bunu çok iyi biliyoruz ve köylerimize her türlü imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Köylerimizi alt yapısıyla, üst yapısıyla inşallah çok daha iyi yerlere hep beraber taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.
Çiçek, Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulunarak, konu hakkında hassas davranılmasını istedi.

Kaymakam Çiçek: ’’Köylümüzün rahatı ve huzuru önceliğimizdir’’

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