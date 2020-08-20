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Kaymakam Çiçek: ’’Kurallara uyduğumuz takdirde virüsün etkisini en aza indirebilecek durumdayız’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, haftada birgün kurulan halk pazarında koronavirüs tedbirlerini denetledi.Kaymakam Hasan Çiçek’e İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı, Belediye Zabıta Amiri Metin Şenel eşlik etti.

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, haftada birgün kurulan halk pazarında koronavirüs tedbirlerini denetledi.
Kaymakam Hasan Çiçek’e İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı, Belediye Zabıta Amiri Metin Şenel eşlik etti. Salgınla mücadelede en önemli hususun izolasyon ve sosyal mesafe olduğuna dikkat çeken Kaymakam Çiçek, “Kurallara uyduğumuz takdirde virüsün etkisini en aza indirebilecek durumdayız. Pazarların giriş ve çıkış noktalarında polis,bekçi ve zabıta görevlileri ile kontrolü sağladık. Pazar yerimizde gerekli tedbirler alındı ve uygulanıyor. Bu kapsamda Emet Belediyesi görevlileri pazar esnafının sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleşmesini, maske ve eldiven kullanımını sağlarken, koronavirüsün yayılmasını önlemek için market ve pazarlarda sebze, meyvelerin seçilerek alınmasının yasak olduğu broşürleri tezgahlarda yerini almıştır. Ayrıca İlçe Emniyet Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları ve bekçiler pazar yerinde yoğunluk oluşmaması, sosyal mesafenin korunabilmesi için giriş ve çıkışların kontrolünü sağlıyor, vatandaşlarımızı koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendiriyor” dedi.
Pazar esnafıyla ve alışverişe gelen vatandaşlarla kısa süreli görüşmeler yapan Kaymakam Çiçek, alınan tedbirlerin büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde uygulandığını görmekten duyduğu memnuniyeti belirtti. Çiçek, ’’Bugünkü ziyaretimizde alınan tedbirlerin uygulandığını gördük. Şüphesiz bunda pazar esnafımızın ve görevlilerimizin büyük katkısı var. Getirilen kurallara riayet etmeleri, tedbirlerin bilincinde olmaları çok önemli. Bu süreçte bizlere destek oldukları için Pazar esnafımızın her birine ve görevlilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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