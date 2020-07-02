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Kaymakam Çiftçi’den Kılızay Sur Şubesine teşekkür belgesi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 02.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Türk Kızılayı Sur Şube yönetimi ve gönüllülerine pandemi sürecinde yaptıkları yardım çalışmaları nedeni ile teşekkür belgesi verdi.Kaymakam Çiftçi, Kızılay Sur Şubesine çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Kaymakam Çiftçi’den Kılızay Sur Şubesine teşekkür belgesi

Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Türk Kızılayı Sur Şube yönetimi ve gönüllülerine pandemi sürecinde yaptıkları yardım çalışmaları nedeni ile teşekkür belgesi verdi.
Kaymakam Çiftçi, Kızılay Sur Şubesine çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi. Türk Kızılayı’nın Türkiye için çok önemli bir kurum olduğunu belirten Kaymakam Çiftçi, "Sur Kızılay Şube yönetimi ve gönüllü çalışanlarının her birine başarılı ve verimli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Kızılay Sur Şube Başkanı Recep İdikut da pandemi sürecinden bugüne kadar ilçe sınırları içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 500 kişiye 400 liralık nakdi yardım, bin 500 adet gıda kolisi, 200 aileye alışveriş kartı, günlük 3 bin 700 kişilik sıcak yemek dağıtımı, 240 adet konserve kavurma, 200 adet hijyen kolisi, bin 400 aileye giyim yardımı ve 200 çocuğa yardım kiti yardımı yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte de yardım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekil Abdullah Çiftçi tarafından takdir edilmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran İdikut, bugünden itibaren yardım çalışmaları için daha çok gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.
Yapılan konuşmanın ardından Kızılay Sur Şube Başkanı Recep İdikut, Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Özmen, Mehmet Baytar, Gülhan Sönmez ve Mustafa Güneş’e teşekkür belgesi Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi tarafından verildi.

Kaymakam Çiftçi’den Kılızay Sur Şubesine teşekkür belgesi

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