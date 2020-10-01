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Kaymakam Civelek’ten Nebiyan’a davet

SAMSUN HABERLERİ  | 01.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, Karadeniz’in turizm bölgesi olan Nebiyan Dağı’nı ziyaret etti.Hafta sonları yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Nebiyan bölgesinde inceleme yapan 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Nebiyan’in yaz ve kış cazibe merkezi olan bir yer olduğunu söyledi.

Samsun’un 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, Karadeniz’in turizm bölgesi olan Nebiyan Dağı’nı ziyaret etti.
Hafta sonları yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Nebiyan bölgesinde inceleme yapan 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Nebiyan’in yaz ve kış cazibe merkezi olan bir yer olduğunu söyledi. Civelek, "Nebiyan güzellikle dolu, insanları cezp edecek bir yer. Bütün bu güzelliklerden bölge insanımız gelip görmeleri lazım. Vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum" dedi.
Nebiyan İzci Kampı’nı da ziyaret eden Kaymakam Civelek, kamp hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Civelek’in Nebiyan ziyaretine, 19 Mayıs İlçe jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, Aydınpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Köse eşlik etti.

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