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Kaymakam Çorumluoğlu: “Cezaların affedilmesi söz konusu değil”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.08.2020 21:33 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, halk arasında korona virüs denetimleri sırasında yazılan cezaların affedileceği yönünde yanlış bir algı olduğunu belirterek, mücadeleyi Türkiye genelinde olduğu gibi devam edileceğini söyledi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, halk arasında korona virüs denetimleri sırasında yazılan cezaların affedileceği yönünde yanlış bir algı olduğunu belirterek, mücadeleyi Türkiye genelinde olduğu gibi devam edileceğini söyledi.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda bugün tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilen ”Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirleri denetledi. Çorumluoğlu denetim öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada artan vakalara göre bazı kısıtlamalara gidilebileceğini söyledi. Çorumluoğlu, yoğun bakımdaki hasta sayısında artış olduğunu, vatandaşlardan özveri beklediklerini söyledi. Çorumluoğlu, Zonguldak Valiliğinde yapılacak toplantı sonrası alınacak kararlar neticesinde bazı kısıtlamaların gelebileceğini ifade etti. Kaymakam Çorumluoğlu şunları söyledi:
“Eskiden yoğun bakımda çok fazla hastamız olmuyordu ama şimdi yavaş yavaş yoğun bakıma hasta gelmeye başladı. Bu üzücü. Gençlerden yaşlılara doğru bir bulaşım söz konusu oluyor. Bugün sayın valimiz ile bir değerlendirme toplantısı yaptık akşama bir toplantı daha yapılacak valilik makamında. Bize gelecek emirler doğrultusunda biz çalışmalarımızı tekrar güncelleyeceğiz. Anladığım kadarıyla biraz daha kısıtlama getirmemiz gerekecek. Özellikle düğünler ve cenazelerde hala düzen sağlayamadık. Düğünler çok kötü gidiyor, cenazeler çok kötü gidiyor. Yasal işlem yapıyoruz. Hafta sonu 2 düğüne daha yasla işlem yaptık. Düğünler konusunda vatandaşlarımızdan özveri bekliyoruz. Ölü sayısında artış yok, bugüne kadar 4 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer konularda da vatandaşımız dikkat etsin, yorulduk ama bu mücadeleyi tüm Türkiye’de olduğu gibi devam ettireceğiz. Bizim birinci gün gittiğimiz yerlerdeki aksaklıkları arkadaşlarımızla paylaşıyoruz, ertesi yine gidiliyor aynı yerlere. Uymayan yerlere ceza yazıyoruz. Biz gezerken çok açık sıkıntı olmadığı sürece ceza yazmıyoruz ama bariz gördüğümüz aksaklıkları tekrar inceletiyoruz bunlara gerekli cezayı yazdırıyoruz. Kamuoyunda şöyle bir algı var; ‘Cezalar işleme konulmayacak’ gibi, böyle yanlış bir algıyı kimse yaymasın. Çünkü herkes kendi cebinden bu cezayı ödeyecek. Onun bunun ifadeleri ile insanlar rahat davranıp 900 lira ya da 3180 lira ödedikleri zaman ‘Kaymakam bey bu da nereden çıktı’ diye bana gelmesinler. Özellikle; kahvehanelerde, kumar, filyasona hiç affımız yok. Filyasyonda evinde bulamadığımız kişiye kesinlikle cezayı yazıyoruz. Cezalarda affımız yok; çünkü hiç kimse başka bir kişinin hayatını riske edemez. Temel felsefemiz budur. Devlet olarak bunu sağlamak zorundayız. Aynı hanede bulunanlara kesin yayılıyor. Mesela bugün benim ailemde bana bulaştıysa yarın bekliyoruz ki benim ailemde eşime de çocuklarıma da geliyor temastan, biz bunu önleyemedik. Şuan da karantina uygulanan bölge yok. Özellikle fındık toplamadan mütevellit dışardan gelen işçilerimiz yavaş yavaş dönmeye başladılar. Onlar döndükten sonra zannediyorum biraz daha kontrol altına alacağımızı tahmin ediyorum. Bayramın etkileri hala devam ediyor. Bayramdaki bulaşlar şuan daha kesilmiş durumda değil. Bizim sayılarımızda da bayramdaki artışın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ne yazık ki bayramı kötü geçirdik. Yani yüzde 30 civarından bayramdan mütevellit bir oran var elimizde, yaklaşık bu kadar da düğün ve cenazelerde var elimizdeki hesaplamalara göre. Moralimizi bozmayacağız ama maske, mesafe ve hijyeni de kesinlikle gözden ırak tutmayacağız.”
Açıklamanın ardından Kaymakam Çorumluoğlu ve beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, Ereğli Emniyet Müdür Vekili Fatih Küçükdağ ile birlikte esnafı denetleyerek vatandaşlara maske hediye etti.

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