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Kaymakam Çorumluoğlu Deniz Şehitlerini Anma Günü’nü kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.11.2020 15:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı Sayın İsmail Çorumluoğlu “7 Kasım Deniz Şehitlerini Anma Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı Sayın İsmail Çorumluoğlu “7 Kasım Deniz Şehitlerini Anma Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu mesajında şu ifadeler yer verdi: “1914’te Sarıkamış’ta donarak şehit olan 90 bin askerimize, savaş esnasında kışlık üniforma, erzak, mühimmat yollamak için destek malzemeleri taşıyan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" isimli sivil yük gemileri, Rus donanması tarafından İlçemiz denizi açıklarında 7 Kasım 1914’te batırılmıştır. Zorlu doğa ve iklim koşullarında mücadele eden kahraman askerlerimize destek olmak için, yola çıkan bu üç gemimizde şehit olan kahramanımızı şükranla anıyorum. Yapmış oldukları fedakârlık ilelebet hafızalarımızda yer alacak ve unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz vatan uğruna canlarını feda eden Sarıkamış Deniz Şehitlerimizi 106. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.’’

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