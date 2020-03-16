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Kaymakam Çorumluoğlu: “Hastanelerimizde korona virüs şüphesiyle kimse yok”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.03.2020 21:06 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bazı yerel gazetelerde çıkan haberler üzerine, “Hastanelerimizde korona virüs şüphesiyle yatan hiçbir hastamız yok” açıklamasını yaptı.Kdz.

Kaymakam Çorumluoğlu: “Hastanelerimizde korona virüs şüphesiyle kimse yok”

Zonguldak’ın Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bazı yerel gazetelerde çıkan haberler üzerine, “Hastanelerimizde korona virüs şüphesiyle yatan hiçbir hastamız yok” açıklamasını yaptı.
Kdz. Ereğli ilçesinde bazı yerel gazetelerde iki kişinin korona virüs şüphesiyle hastanede özel bir bölümde tutuldukları ve tedavi altına alındıkları yönünde çıkan haberler üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu açıklama yaptı. Yapılan haberlerin doğruyu yansıtmadığını ifade eden Çorumluoğlu, “Hastanemize yurt dışı tanısı ile başvuran var ancak bu kişiler korona virüsün olası vaka şartlarını taşımadıkları için gerekli kontrolleri yapılıp gönderildi. Şu anda hastanelerimizde korona virüs şüphesiyle özel bir bölüme alınan ya da tedavisi yapılan hiç kimse yoktur” dedi.
Hastane yetkilileri, Kdz. Ereğli’de vatandaşları endişeye sevk edecek hiçbir durum olmadığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda her türlü önlemin alındığını belirtti. Yetkililer, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için yetkili makamların bizzat yaptıkları açıklamaların takip edilmesi gerektiğini, bunun dışındaki söylentilere itibar edilmemesini istedi.

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