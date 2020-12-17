Kaymakam Çorumluoğlu kan bağışı kampanyasına destek verdi

Kdz. Ereğli Türk Kızılay Şube Başkanı Yaşar Ciğer, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun düzenledikleri kan bağışı kampanyasına destek verdiğini belirterek, vatandaşlardan da destek beklediğini söyledi.

Kdz. Ereğli Türk Kızılay Şube Başkanı Yaşar Ciğer, pandemi dönemi nedeniyle kan stoklarının azaldığını ve bu nedenle de vatandaşların kan bağışı kampanyalarına destek vermelerini istedi.

Ereğli’de eski terminal mevkiinde sabah saatlerinde başlatılan kan bağışı kampanyası gün içinde devam ediyor. Saat 17.30’ a kadar devam edecek olan kan bağışı kampanyasına Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ’da destek verdi. Kan bağışında bulunduktan sonra açıklama yapan Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu “Bugün kan bağışında bulunuyoruz. Malum olduğu üzere PANDEMİ döneminde Kızılay’ın kan stoklarında ki azalma mevcut. İhtiyacı olan hastaların kan ihtiyacının karşılanması için Kan bağışları çok önemli. Bu nedenle de vatandaşlarımızın da Kan bağışı konusunda hassasiyet göstermelerini istiyoruz” dedi.

Türk Kızılay’ı Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ise vatandaşlardan bu süreçte kan bağışında bulunmalarını istedi. Ciğer yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; “Pandemi döneminde Kızılay olarak stoklarımızın azalması sebebiyle kan bağışçılarına ihtiyacımız var. Sağ olsunlar Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu’ da kan bağışında bulunarak bizlere destek verdi. Vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz. Saat 17.30’a kadar kan alma aracımız eski Emniyet Müdürlüğü Binası karşısında eski otopark içerisinde bağışçılarını bekliyor olacak.”

