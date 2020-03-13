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Kaymakam Çorumluoğlu koranavirüs önlemlerini açıkladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.03.2020 19:04 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Genişletilmiş Hıfzıssıhha Kurulu’nun koranavirüs gündemi ile toplanarak alınacak önlemlerin belirlendiğini ifade etti.Karadeniz Ereğli Genişletilmiş Hıfzıssıhha Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen ve konunun tüm ilgililerinin katıldığı koronavirüs konulu toplantıda alınan kararlara istinaden toplandı.Kaymakam İsmail Çorumluoğlu’nun alınan kararlara ilişkin olarak açıklama yaptı.

Kaymakam Çorumluoğlu koranavirüs önlemlerini açıkladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Genişletilmiş Hıfzıssıhha Kurulu’nun koranavirüs gündemi ile toplanarak alınacak önlemlerin belirlendiğini ifade etti.
Karadeniz Ereğli Genişletilmiş Hıfzıssıhha Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen ve konunun tüm ilgililerinin katıldığı koronavirüs konulu toplantıda alınan kararlara istinaden toplandı.
Kaymakam İsmail Çorumluoğlu’nun alınan kararlara ilişkin olarak açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “25.02.2020 tarihinde Kaymakamlık makamında yapılan “Koronavirüs (Kovid-19) Tedbirleri” toplantısına ek olarak, 12.03.2020 günü Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantı kararlarına istinaden, genişletilmiş Hıfzıssıhha Kurulu tekrar toplanmıştır. Yapılan bu toplantıda tüm kurumların görevleri çerçevesinde aldıkları kararlar ve yapacakları gözden geçirilmiştir. Ülkemizin genelinde alınan kararlara ilave olarak, ilçe çapında alınması gereken hususlar görüşülmüştür. Tatoğlu Kültür Merkezi, Erdemir Kültür Merkezi (EKM)’deki Kültür ve Sanat faaliyetleri ikinci bir düzenlemeye kadar ertelenmiştir. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’nün kapalı alandaki kısmı, ileri bir tarihe ertelenmiş, Atatürk Anıtındaki çelenk koyma kısmı icra edilecektir. 18-24 Mart tarihleri arasında yapılacak olan “Yaşlılara Saygı Haftası” etkinliklerinin tamamı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karadeniz Ereğli Belediyesince Okullarımızın ve Camilerimizin ilaçlanması ile ilgili gerekli hazırlıklar yapılmış ve program dahilinde icra edilmektedir. Toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyon çalışmaları Belediyece kontrol edilecektir. Zabıta Müdürlüğü tarafından fiyat denetimlerine devam edilecektir. Devlet Hastanemiz, Özel Sağlık Kuruluşlarına bağlı tüm personelimize konu ile ilgili eğitimler verilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın yapılacak bilgilendirmeleri dikkatlice takip etmeleri, kamu kuruluşlarınca alınacak tedbirlere uymalarını; Ayrıca Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasicihastaliklar-anasayfa web sayfasından konuya ilişkin bilgileri takip etmeleri faydalı olacaktır.”

Kaymakam Çorumluoğlu koranavirüs önlemlerini açıkladı

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