YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kaymakam Çorumluoğlu şehit ailelerini ziyaret etti

Kaymakam Çorumluoğlu şehit ailelerini ziyaret etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.02.2020 21:03 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu protokol üyeleri ile birlikte Işıklı Köyü’nde şehit ailesini ziyaret etti.Kdz.

Kaymakam Çorumluoğlu şehit ailelerini ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu protokol üyeleri ile birlikte Işıklı Köyü’nde şehit ailesini ziyaret etti.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı ve Garnizon Komutanı Hüseyin Sami Uyar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, bazı daire müdürleri, köy Muhtarı ve imam ile birlikte 1994 yılında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde şehit olan Piyade Er Asım Çömeten ile 2011 yılında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde şehit olan Jandarma Komando Er Noyan Aydın’ın ailesini ziyaret etti. Saat 16.00’da başlayan ziyarette Kaymakam Çorumluoğlu ile beraberindekiler şehit aileleri ile sohbet edip, moral verdi. Ziyaretten memnuniyet duyan şahit aileleri de Kaymakam Çorumluoğlu ile beraberindekilere teşekkür etti.

Kaymakam Çorumluoğlu şehit ailelerini ziyaret etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Özel öğrenciye evde eğitim

Özel öğrenciye evde eğitim

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Viranşehir’de modern bir park yapılıyor

Viranşehir’de modern bir park yapılıyor

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Eskişehir’e son 17 yılda 9 baraj ve 10 gölet

Eskişehir’e son 17 yılda 9 baraj ve 10 gölet

Zonguldak Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:25
Sabah
07:52
Öğle
13:12
İkindi
15:56
Akşam
18:22
Yatsı
19:44

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Aydın Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zonguldak Kömürspor yönetiminden çağrı

Zonguldak Kömürspor yönetiminden çağrı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Beü'de Stant Açılışı Yapıldı

Beü'de Stant Açılışı Yapıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.