YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kaymakam Coşgun, köylerde incelemelerde bulundu

Kaymakam Coşgun, köylerde incelemelerde bulundu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.11.2020 21:19 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Kaymakam Muharrem Coşgun, Basat ve Akyamaç köylerinde tarım ve hayvancılık alanlarında incelemelerde bulundu.Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ile birlikte Akyamaç ve Basat köylerinde, çiftçi ziyareti yaptı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Kaymakam Muharrem Coşgun, Basat ve Akyamaç köylerinde tarım ve hayvancılık alanlarında incelemelerde bulundu.
Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ile birlikte Akyamaç ve Basat köylerinde, çiftçi ziyareti yaptı. Ziyaretlere Basat köyü Muhtarı Hasan Kuzucu’ nun da katılımıyla Mehmet Tabakoğlu ’ na ait koyunculuk işletmesi ve Yusuf İnamoğlu ’ na ait seralar ile başlanıldı. Kaymakam Coşgun, işletme sahipleri ile görüşmeler yaparak sorunlarını dinledi. Burada çiftçiliğin önemine değinen Kaymakam Coşgun, " Çiftçilik bizim vazgeçilmezimiz. Köylerde tarımla uğraşmak ve üretime katılmak önemli. Basat köyümüzde görüyoruz ki bu tip insanlarımız var ve gayet başarılılar. Üreten insanlarımızı tebrik ediyorum. Devlet olarak çalışkan insanlarımızın her zaman destekçileriyiz. Ben üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum " dedi. Köy muhtarı ile köyün sorunları hakkında görüşmeler yapılarak Akyamaç köyünde Vacit ve Soner Pat kardeşlere ait silaj yapımı ve silolama tesisi ziyaret edinildi. Burada da Kaymakam Muharrem Coşgun ve beraberindeki heyet ile işletme sahiplerinden yapılan çalışmalar ve işletme hakkında bilgi alınarak tesislerde incelemelerde bulunuldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Coşgun, "Ilimiz genelinde çiftçilerimiz küçük ölçekli işletmelerde tarım ve hayvancılık yapmaktadır. Bu durumun bir çok konuda sorun oluşturduğu bir gerçektir. Ancak Çaycuma’ mızda Filyos projesi amacıyla kamulaştırılan bu alan sayesinde modern makinalarla tarım yapılabiliyor. Bunun açık örneği bu modern cihazlarla yapılan silaj ünitesi. Yapılan işin zayi olmaması için bu tür tesisler de önemli. Çiftçilerimizin emeği her zaman değerlidir. Bu vesile ile tesis sahibi arkadaşları kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tarihi Edremit evleri gün yüzüne çıkıyor projesi restorasyonu başladı
Tarihi Edremit evleri gün yüzüne çıkıyor projesi restorasyonu başladı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Yalova'da salgın sürecinde artan tüketime rağmen barajın 3'te biri dolu
Yalova'da salgın sürecinde artan tüketime rağmen barajın 3'te biri dolu
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Kozan’da trafik kazası: 2 yaralı
Kozan’da trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
05:53
Sabah
07:20
Öğle
12:41
İkindi
15:26
Akşam
17:53
Yatsı
19:14

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Oktay Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Tarihi tulumbalar restore edilip hizmete açıldı
Tarihi tulumbalar restore edilip hizmete açıldı
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
MÜSİAD Başkanı Çınar, Güçbir Jeneratör fabrikasını inceledi
MÜSİAD Başkanı Çınar, Güçbir Jeneratör fabrikasını inceledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.