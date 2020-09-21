YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kaymakam Demir, maske denetimi gerçekleştirdi

Kaymakam Demir, maske denetimi gerçekleştirdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.09.2020 16:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçede maske denetimi yaparak, vatandaşlara maske dağıttı.Maske denetimi yapan Kaymakam Nazlı Demir’e, Besni Belediye Başkan Vekili Semettin Kuzu, ilçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Sağlık Müdür Vekili Ayşe Fulya Alben, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul eşlik etti.

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçede maske denetimi yaparak, vatandaşlara maske dağıttı.
Maske denetimi yapan Kaymakam Nazlı Demir’e, Besni Belediye Başkan Vekili Semettin Kuzu, ilçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Sağlık Müdür Vekili Ayşe Fulya Alben, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul eşlik etti. İlçe merkezinde maske denetimi yapan Kaymakam Demir, vatandaşlarla da sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlara Korona Virüsüne karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Demir, vatandaşlara ayrıca maske de dağıttı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
Kanga beğenilmedi
Kanga beğenilmedi
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:07
Öğle
12:25
İkindi
15:52
Akşam
18:33
Yatsı
19:49

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Güleş Eczanesi
Merkez
Kerem Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Bakır Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Vali Çuhadar’dan CHP’ye ziyaret
Vali Çuhadar’dan CHP’ye ziyaret
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Kahta’da Anne Taksi projesi hizmete giriyor
Kahta’da Anne Taksi projesi hizmete giriyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.