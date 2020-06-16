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Kaymakam Demirkale: "Jandarmanın başarıları bizleri gururlandırıyor"

AMASYA HABERLERİ  | 16.06.2020 17:18 | Son Güncelleme

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Jandarma Teşkilatının 181.

Kaymakam Demirkale: "Jandarmanın başarıları bizleri gururlandırıyor"

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü sebebiyle Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.
Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun ve görevi başındaki tüm jandarma personellerini tebrik etti. İlçe Jandarma Komutanı Karakoyun ve jandarma personelleri ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Demirkale’ye teşekkür etti.
Jandarma Teşkilatının, fedakarlık ve özveriyle çalıştığını söyleyen Demirkale, jandarmaların görevlerdeki başarılarıyla gururlandırdığını ifade etti. 1839 yılından bugüne kadar Jandarma Teşkilatının etkin bir asayiş hizmeti sunmayı temel amaç edindiğini belirten Demirkale, “Jandarma Teşkilatımız, genel asayiş hizmetlerinden terörle mücadeleye, trafik güvenliğinden uyuşturucuyla mücadeleye, düzensiz göçten kaçakçılığa kadar çok geniş bir sahada kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde üstlendiği tüm görevlerdeki başarılarıyla bizleri gururlandırmaktadır. Ülkemizin güvenliği ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıldönümünü kutluyor, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Görevi başındaki tüm teşkilat mensuplarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

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